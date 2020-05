Global Wind Energy Council: energia eolica elemento chiave per la ripresa economica post COVID-19

Ieri il Global Wind Energy Council ha pubblicato una dichiarazione, firmata dai principali stakeholder del settore eolico, che sottolinea come l’energia eolica sia un elemento chiave per la ripresa economica dal COVID-19, contribuendo a creare milioni di posti di lavoro, elettricità “pulita” e a prezzi accessibili nonché sicurezza energetica. La dichiarazione, inoltre, definisce le azioni politiche decisive che devono essere messe in atto per realizzare un una ripresa economica sostenibile.

I firmatari della dichiarazione chiedono, infatti, ai governi, agli organismi intergovernativi e alle istituzioni di prestito globale di mettere gli investimenti nell’energia eolica al centro dei loro piani di ripresa e crescita economica. Le aeree suggerite sono tre: investimenti per un futuro sostenibile e resiliente, un ambiente favorevole per le energie pulite e dare gli strumenti ai cittadini affinché possano guidare la transizione energetica.

Tra i principali punti della dichiarazione è stato osservato che