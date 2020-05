Tante gravidanze vip in quarantena: da Katy Perry e Gigi Hadid a Giorgia Palmas e Michela Persico, le future mamme famose

Tante gravidanze vip sono emerse durante la quarantena a causa dell’emergenza coronavirus e non solo in Italia. Sono tante le star della musica, del cinema o del piccolo schermo che hanno scoperto di aspettare un bambino in questi duri mesi segnati dalla pandemia.

Tra le star internazionali che hanno scoperto di essere in dolce attesa durante l’emergenza globale, quella che sicuramente ha ricevuto più attenzione è la cantante Katy Perry, che darà alla luce il primo figlio con il futuro marito Orlando Bloom. Prima di lei, c’era stata la notizia della gravidanza di Sophie Turner, star 24enne de “Il trono di spade” e fidanzata del cantante Joe Jonas. Buone notizie anche per la top model Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik, ex One Direction, che aspettano il loro primo bambino.

In Italia, tra le vip in dolce attesa ci sono Alice Campello, Michela Persico e Giorgia Palmas. La conduttrice Michela Persico è in attesa del primo figlio dal compagno, il calciatore della Juventus Daniele Rugani, contagiato dal Covid-19 a inizio marzo. Anche Michela ha contratto il coronavirus e proprio per i timori legati alla gravidanza, è stata costretta ad anticipare la notizia. Ora sono entrambi guariti.

Restando sempre nel mondo del calcio, anche Alvaro Morata e Alice Campello sono in attesa di un bambino. Proprio all’inizio della quarantena, l’influencer veneziana ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio maschio.

L’ex velina Giorgia Palmas e il campione di nuoto Filippo Magnini avrebbero prima voluto sposarsi e le nozze erano fissate a inizio maggio, ma poi la pandemia ha costretto a rimandare tutto. I due sono riusciti a mantenere il segreto per due mesi, svelando la notizia della gravidanza solo pochi giorni fa.

Gravidanza in quarantena anche per la conduttrice Eleonora Daniele e la cantante Silvia Provvedi: entrambe partoriranno nelle prossime settimane. Gianluca Vacchi diventerà padre per la prima volta a 56 anni: la compagna Sharon Fonseca, modella, è in dolce attesa.