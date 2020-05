Guardiana dello zoo sbranata da due leoni: attacco “straziante”, 35enne gravissima

Gravissimo incidente in Australia: due leoni hanno sbranato e ferito gravemente una guardiana all’interno del loro recinto in uno zoo chiuso a causa della pandemia di Coronavirus.

E’ accaduto allo zoo di Shoalhaven, a nord di Sydney, dove una donna ha riportato gravi lesioni alla testa e al collo, secondo quanto riferito dalla polizia e dal personale delle ambulanze. La 35enne è stata trasportata in un ospedale di Sydney ed è in condizioni critiche.

Un sanitario giunto sul posto ha descritto l’attacco come “assolutamente straziante“, aggiungendo che è stato spaventoso essere il primo a entrare nel recinto per soccorrere la donna: “E’ uno dei peggiori interventi che abbia mai affrontato“.