Il porto si svuota per via del Coronavirus e i delfini danno spettacolo: il VIDEO incredibile che arriva da Cagliari

Per via del Coronavirus il porto di Cagliari era praticamente vuoto, così una coppa di delfini si è spinta a caccia di muggini fino alla banchina del molo Ichunusa. Il mare era vuoto, almeno di pescatori e barche, e i delfini si sono riappropriati degli loro spazi. Ad immortalarli è stato il team di Luna Rossa che, sul posto per una serie di allenamenti in vista dell’America’s Cup del 2021, se li è trovati a tu per tu. Così, mentre i due delfini continuavano a sfiorare quel molo con la tipica nuotata che li contraddistingue, le fotocamere di alcuni appartenenti il team, si sono accese e il risultato sono le emozionanti immagini diffuse sui social che pubblichiamo. “Adesso mi tuffo e l’abbraccio”. Questa, una delle frasi che si intuiscono durante le riprese, pronunciata da uno dei fortunati presenti rapito da quello spettacolo più unico che raro. “Quando il traffico marittimo si riduce notevolmente, spiega la biologa Valentina Braccia, a beneficiarne sono proprio le creature del mare, soprattutto i cetacei. L’inquinamento acustico causato dalle attività marittime, insieme a quello chimico, rappresenta una delle principali minacce per delfini e balene che possono arrivare a perdere l’orientamento”. Il traffico marittimo nel Mediterraneo continua a salire. “Dal 2002 ad oggi, ha sottolineato la Braccia, è quasi raddoppiato. Con un tasso di crescita del 3/4% annuo”.