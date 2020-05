Vasto incendio in Florida: centinaia di evacuati nella Contea di Santa Rosa

Un vasto incendio in Florida ha costretto quasi 500 persone a fuggire dalle loro case: lo hanno confermato le autorità locali. Un rogo è divampato lunedì pomeriggio nella Contea di Santa Rosa e, alimentato da forti venti e bassa umidità, si è esteso rapidamente senza controllo, secondo quanto riporta il Tampa Bay Times.

Il servizio forestale ha reso noto che diverse strutture sono state distrutte nell’incendio di 2mila acri

Finora, circa il 20% dell’incendio è stato contenuto, hanno precisato le autorità.

L’ordine di evacuazione rimarrà in vigore fino a mezzogiorno di oggi e poi verrà nuovamente rivalutato in quel momento, ha dichiarato il Dipartimento dell’Agricoltura e dei Servizi per i consumatori della Florida.