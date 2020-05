Incendi Sicilia, Palermo brucia ancora: diversi roghi attivi, canadair ancora in azione

Canadair ancora in volo su Palermo per arginare le fiamme che si sono sviluppate, nel pomeriggio, nella zona di Baida, tra via Ruffo di Calabria e via Alla Falconara. Il fuoco si espande tra la macchia mediterranea e il bosco: oltre al canadair sono state attivate anche due squadre dei vigili del fuoco inviate dal comando di Palermo. Non si segnalano feriti o sfollati, ma sono numerose le chiamate giunte al centralino dei pompieri, provenienti da abitanti della zona preoccupati anche dal fumo denso e dai passaggi dei velivoli. Altri focolai – sempre di macchia mediterranea – anche a Caccamo e a Giardinello.