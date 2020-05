Incendi Sicilia, oggi ancora allarme a Palermo e Messina: caldo e vento incentivano le fiamme, Canadair in azione [FOTO e VIDEO]

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia, favorita dal forte vento che sta interessando l’Isola in queste ore e dalle alte temperature. Situazioni critiche a Messina e a Palermo, dove da ieri sono diversi i roghi. Nel palermitano continuano a bruciare le aree verdi e le colline intorno alla città. Situazione critica anche nel Trapanese.

A Palermo ieri si sono registrate temperature altissime: 39.4°C, il record italiano per il mese di maggio. Non solo, un forte vento di scirocco ha aggravato la situazione.

Canadair dal primo mattino sono entrati in azione per contenere le fiamme che dai ieri – complici le alte temparature e il vento di scirocco – hanno travolto il parco Cassarà e la cittadella universitaria del Cus, la zona del santuario di Romitello, tra Partinico e Borgetto. Fuoco anche nel Messinese.

Chiuso al traffico il tratto della strada statale 117 Centrale Sicula a Contrada Torre, in provincia di Messina, in entrambe le direzioni, a seguito di un incendio. Auto deviate lungo la provinciale per Mistretta e la strada statale 113 a Tusa Marina. Sul posto i vigili del fuoco. Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine sul posto per la gestione della viabilità.