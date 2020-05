Due incendi di sterpaglia sono divampati nel pomeriggio a Roma: uno in via Grotta di Gregna e l’altro in via delle Vigne. Sul posto vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale per mettere in sicurezza aree con chiusura delle due vie interessate e agevolare le operazioni di spegnimento e la viabilita’ nelle zone. Gli incendi hanno interessato sterpi e aree verdi.