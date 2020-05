Vasto incendio ai Castelli Romani minaccia ville: interviene un elicottero della protezione civile [FOTO e VIDEO]

Un vasto incendio di vegetazione e’ in corso in un’area sulla Appia Nuova nei pressi del comune di Albano. Le fiamme hanno lambito alcune ville di fronte alle quali si sono schierati i vigili del fuoco. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e di Marino oltre ad un elicottero antincendio della protezione civile (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video seguente).