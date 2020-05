Boato e paura nella notte: scoppia vasto incendio in una fabbrica conserviera del Salernitano [FOTO]

Un incendio di vaste proporzioni e’ divampato all’interno di una fabbrica conserviera in viale della Gloria a Scafati, nel Salernitano (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Qualche residente, sui social, rivela di aver sentito prima un’esplosione e di aver visto, poi, le fiamme. Il fumo e’ ben visibile da gran parte della citta’. Al momento, non e’ chiaro se ci siano feriti. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco e il sindaco del Comune, Cristoforo Salvati.