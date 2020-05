Incendio divampa in grattacielo di 48 piani negli Emirati: 7 feriti [VIDEO]

Un gigantesco incendio è divampato alle 21 locali di ieri nella Torre Abbco di Al Nahda, nell’Emirato di Sharjah: secondo i media locali 7 persone sono state curate per lievi ferite.

L’incendio è scoppiato per cause ancora da stabilire al 10° dei 48 piani del grattacielo, uno dei più alti degli Emirati (190 metri).