Grande incendio a Napoli, enorme colonna di fumo visibile da tutta la città: Vigili del Fuoco sul posto [FOTO]

Un grande incendio e’ divampato poco fa nella zona di Gianturco, nella periferia orientale di Napoli, provocando una colonna di fumo visibile anche in altri quartieri della citta’. Sul posto sono presenti alcune squadre dei vigili del fuoco e anche alcune pattuglie dei carabinieri. Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, ad andare al fuoco sono state sterpaglie e del materiale plastico che si trovava all’interno di un ex campo rom della zona. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, tutte le immagini dell’incendio.