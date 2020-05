Un incendio è divampato questa mattina in un deposito in via Magliana, a Roma: sono andate distrutte diverse auto d’epoca e ciclomotori, oltre a materiale di varia natura accatastato all’interno di baracche.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco dell’Eur 11A. La sala operativa ha inviato anche un’autobotte ed il carro autoprotettori. Non risultano feriti.