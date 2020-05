Maxi incendio a Roma: sterpaglie e campi incolti in fiamme in zona Portuense [FOTO]

Un incendio di sterpaglie e campi incolti di grandi dimensioni si e’ sviluppato nella tarda mattinata in via delle Vigne, incrocio con via Adeodato Ressi, nei pressi della Polisportiva Tevere, in zona Portuense a Roma (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per limitare il propagarsi delle fiamme con tubazioni a media pressione, data la zona impervia e difficilmente raggiungibile dalla strada. La Polizia di Roma Capitale ha chiuso temporaneamente una porzione di via delle Vigne dirottando il traffico in strade alternative.