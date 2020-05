Incredibile incendio a San Francisco: distrutta parte del Fisherman Wharf, centinaia di pompieri in azione [FOTO]

Almeno un quarto del Fisherman’s Wharf di San Francisco “è andato perso nelle fiamme“. Lo sostiene il Fire Department di San Francisco. Il Fisherman’s Wharf è una delle zone turistiche per eccellenza della città, per i suoi musei e per i ristoranti, ma anche perché è il luogo da cui partono molti dei traghetti per l’isola di Alcatraz. Sono circa 125 i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme che si sono sviluppate in un deposito al Pier 45, che si trova nel quartiere della città californiana. Non si registrano al momento feriti e il molo è stato completamente evacuato. Le fiamme minacciano attualmente una storica imbarcazione della Seconda Guerra Mondiale ancorata nelle vicinanze.

