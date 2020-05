Tragico incidente aereo in Pakistan: velivolo si schianta tra le case a Karachi, a bordo oltre 100 persone [LIVE]

Tragico incidente aereo in Pakistan: un velivolo della compagnia Pakistan International Airlines è precipitato oggi vicino all’aeroporto di Karachi con 107 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio, secondo quanto confermato dal Ministero dell’Aviazione pachistano, e riportato dalla CNN.

I media locali riportano che il velivolo è caduto in una zona residenziale.

Fiamme e un denso fumo nero avvolgono il luogo dello schianto e secondo alcuni media sarebbero state colpite anche “numerose” abitazioni: al momento l’informazione non è stata confermata e non si hanno notizie di vittime tra i residenti della zona.

Secondo i media locali le comunicazioni tra l’aereo e la torre di controllo dell’aeroporto di Karachi si sono interrotte un minuto prima dell’atterraggio.

Testimoni hanno riferito che l’Airbus A320 ha tentato di atterrare due o tre volte prima di schiantarsi in una zona residenziale vicino all’aeroporto internazionale di Jinnah.

Sul luogo dello schianto si sono immediatamente portati un’unità di reazione rapida dell’esercito e reparti dei ranger per coordinare i soccorsi. Si sono inoltre alzati in volo alcuni elicotteri militari per una prima stima dei danni. ‘Geo’ sostiene che le ambulanze stanno avendo difficoltà a raggiungere la zona dello schianto a causa delle strade strette e delle numerose persone presenti. Il ministero della Sanità della provincia del Sindh, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli ospedali di Karachi.

Il volo era decollato da Lahore, nel nord del paese, ed era pronto ad atterrare a Karachi quando è sparito dai radar.

Si sarebbe verificato un “guasto tecnico“: lo ha detto l’ad della compagnia aerea, riferendo le ultime parole dette dal pilota alla torre di controllo poco prima dello schianto. “Al pilota è stato detto che entrambe le piste erano pronte per l’atterraggio. Tuttavia, il pilota ha deciso di fare un go-around. Perché lo ha fatto e per quale ragione tecnica, lo scopriremo“, ha affermato.

Il ministro pakistano dell’Aviazione ha ordinato alla Commissione di indagine sugli incidenti aerei di aprire un’ “inchiesta immediata” per accertare le cause che hanno causato lo schianto: lo ha riferito l’emittente “Dawn”.

Secondo il portavoce della Pakistan International Airlines, “dire qualsiasi cosa in questo momento sarebbe prematuro. Il nostro equipaggio è addestrato a gestire gli atterraggi di emergenza. Tutte le mie preghiere sono con le famiglie. Continueremo a fornire informazioni in modo trasparente“.