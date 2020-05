Incidente in Canada: aereo della pattuglia acrobatica si schianta durante esibizione [FOTO e VIDEO]

Un aereo della pattuglia acrobatica dell’aviazione militare canadese è precipitato durante un’esibizione in onore del personale sanitario e di tutti i canadesi che hanno fatto la loro parte nella lotta al Coronavirus.

L’incidente si è verificato vicino alla località di Kamloops, nella British Columbia.

I video dei testimoni pubblicati sui social mostrano i membri dell’equipaggio mentre si catapultano fuori dal velivolo dopo aver azionato il dispositivo di salvataggio: secondo i media locali uno è morto, ed un altro è rimasto gravemente ferito.

Il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato di essere “profondamente rattristato” dalla morte del capitano Jennifer Casey, che è stato portavoce degli Snowbirds, e dall’infortunio del capitano Richard MacDougall, uno dei coordinatori del team e pilota dell’aeromobile sopravvissuto all’atterraggio sul tetto di una casa.”Nelle ultime due settimane, gli Snowbirds hanno volato attraverso il Paese per sollevare i canadesi durante questi tempi difficili“, ha spiegato Trudeau in una nota. “I loro show in tutto il Paese mettono un sorriso sui volti dei canadesi ovunque e ci rendono orgogliosi“.