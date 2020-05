Incidenti in Montagna: alpinista precipita e muore in Trentino

Tragedia questa mattina sulle Dolomiti di Brenta, nel Trentino occidentale.

Un 57enne è precipitato nel vuoto mentre stava salendo assieme ad un compagno il canalone Nero: l’incidente si è verificato a circa 2.800 metri.

L’uomo è precipitato per centinaia di metri fino alla base del canalone. Il compagno di cordata non ha potuto fare altro che dare l’allarme.

Il coordinatore dell’area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha richiesto l’intervento dell’elicottero che ha una volta giunto sul posto ha calato con il verricello due operatori della Stazione di Madonna di Campiglio: per l’alpinista non c’era però nulla da fare.