Incidenti in Montagna: escursionista precipita dal Monte Peron, morto

Grave incidente in Veneto: un escursionista questa mattina è morto dopo essere precipitato dal Monte Peron.

La centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Belluno dopo la segnalazione del compagno di escursione che aveva lanciato l’allarme.

I soccorritori hanno individuato il corpo esanime del 63enne in un canale, a quota 1.250 circa.

Non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso dell’escursionista.

La salma è stata recuperata per essere trasportata fino a Candaten.