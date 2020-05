Uno scialpinista è morto in un incidente nelle Valli di Lanzo, in provincia di Torino. Spartaco Bertoglio, 50 anni, residente nel capoluogo piemontese, è scivolato sulla neve ed è caduto in un dirupo profondo cento metri. Sul posto si sono portati i volontari del soccorso alpino di Balme, gli operatori del servizio 118 e i carabinieri. L’incidente si è verificato in località Punta Collerin. Bertoglio era considerato uno scialpinista esperto.