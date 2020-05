India: Calcutta devastata dal potente ciclone Amphan, danni e vittime [FOTO]

Calcutta, nella parte orientale dell’India, è stata devastata dal potente ciclone Amphan che ha investito nelle scorse ore il Paese e il Bangladesh: la maggioranza dei 14 milioni di abitanti della città è senza elettricità e mezzi di comunicazione.

Secondo le autorità del Bengala Occidentale, il ciclone “è un disastro peggiore del Covid-19“.

E’ salito ad almeno 22 morti il bilancio del superciclone Amphan, il più potente del secolo a colpire il golfo del Bengala.

India e Bangladesh hanno evacuato in totale oltre 3 milioni di persone. Per proteggersi dall’arrivo del ciclone, milioni di persone si sono radunate in piccoli rifugi, nonostante le norme di distanziamento sociale.