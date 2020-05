Milioni di persone evacuate in India per l’arrivo del superciclone Amphan: il “landfall” atteso domani

In India le autorità stanno procedendo all’evacuazione di milioni di persone lungo la costa orientale del Paese a causa dell’arrivo del superciclone Amphan nel golfo del Bengala.

Amphan dovrebbe effettuare il “landfall” domani, investendo gli Stati del Bengala Occidentale e di Orissa: quest’ultimo ha vietato l’arrivo dei treni fino a domani che avrebbero dovuto riportare a casa decine di migliaia di lavoratori migranti in fuga dalle città a causa delle misure di lockdown per il Coronavirus.

Le operazioni di evacuazione dovrebbero proseguire fino a domani mattina.

Amphan, che potrebbe fare registrare venti fino a 230-260 km/h, sarebbe il primo superciclone ad arrivare nel Golfo del Bengala dopo quello del 1999, che colpì la costa di Orissa provocando oltre 9mila vittime.