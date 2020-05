Influenza: termina la sorveglianza epidemiologica, quasi 7,6 milioni di casi

“Nella diciassettesima settimana del 2020 il livello di incidenza è sotto la soglia basale, raggiunta nella 12° settimana. L’attività dei virus influenzali è ai livelli di base. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 25.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 7.595.000 casi. In tutte le Regioni italiane il livello di incidenza è sotto la soglia basale“: è l’ultimo aggiornamento, pubblicato l’8 maggio (Settimana 20-26 aprile 2020) del bollettino InfluNet, che segna il termine della sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali a cura dell’Istituto Superiore di Sanità.