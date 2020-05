Precipita mentre insegnava al nipote di 10 anni ad arrampicare: uomo muore in Val Masino

Stava dando una “lezione” di arrampicata su roccia al nipote di 10 anni, quando per cause ora in corso di accertamento da parte del Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio, ha perso l’appoggio sullo sperone del Sasso Remenno, a 840 metri in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), ed è piombato al suolo morendo nell’impatto. La vittima dell’incidente alpinistico avvenuto oggi in Valtellina e’ Flavio Corengia, 73 anni, nativo di Como e residente nel capoluogo lariano.

Sotto shock il bambino e il padre del minore, genero del pensionato, esperto di montagna che dopo lunghi giorni di “prigionia” in casa per le misure di contenimento del Coronavirus aveva deciso di raggiungere oggi la provincia di Sondrio per insegnare al ragazzino la tecnica dell’arrampicata nella patria lombarda del free climbing. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e i carabinieri di Morbegno per contribuire all’accertamento della dinamica della tragedia.