Integratori alimentari pericolosi venduti in Italia: l’allerta del Ministero della Salute e del RASFF

Nuova allerta del Ministero della Salute che insieme al RASFF mettono in guardia dai rischi dovuti a prodotti non conformi. Stavolta si tratta di integratori alimentari potenzialmente pericolosi.

In particolare il richiamo è riferito agli integratori alimentari HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN e HYDROXYCUT HARDCORE ELITE 110 a marchio MUSCLETECH in quali conterrebbero Yohimbina, sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari, e che può avere serie ripercussioni sulla salute.

Si tratta di integratori che, pur non essendo registrati in Italia, sono venduti attraverso numerosi siti web.

La yohimbina è un alcaloide che stimola il sistema nervoso centrale, provocandone a volte delle risposte alterate come ansia e reazioni manicali. E’ un bloccante del recettore alfa2-adrenergico, e si caratterizza per una breve durata d’azione. Tale sostanza presenta anche effetti antidiuretici e pertanto produce un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Gli eventi avversi a carico del tratto gastrointestinale comprendono nausea e vomito.

Si tratta di una molecola dai noti effetti eccitanti che possono sfociare in irritabilità, ansia generalizzata, eccitazione, iperattività motoria, reazioni maniacali, allucinazioni, insonnia, tremore e vertigine. Non solo: in alcuni Paesi è venduta, dietro prescrizione medica, per il trattamento della disfunzione erettile e del ridotto desiderio sessuale. Risulta controindicata in casi di insufficienza epatica e renale.

Si invitano pertanto i consumatori a non acquistare né utilizzare i suddetti prodotti.