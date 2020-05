“In Italia, con la scusa del Coronavirus, il governo ha violato i diritti umani”: l’ONU chiede l’intervento di Trump

Che il lock-down vissuto dall’Italia, ovvero uno dei più rigidi al mondo, sia andato a ledere alcuni diritti fondamentali è fuori da ogni dubbio. Ma finché se ne è parlato solo in Italia, la faccenda è stata vissuta come un voler per forza andare contro il governo. Ora, però, a lanciare l’allarme è stato niente meno che un ambasciatore dell’ONU. Alicia Erazo, ambasciatore per i diritti umani, ha scritto su Twitter: “SOS Signor Presidente Trump: gravi violazioni dei diritti umani per il popolo italiano con la scusa del coronavirus da parte del governo. Alicia Erazo, Alto Commissario internazionale per i diritti umani del CIDHU, per l’Europa, l’Asia e l’Oceania”.

@realDonaldTrump S.O.S Mister President:serious violations of human rights to the Italian people with the excuse of the coronavirus by government. Alicia Erazo,CIDHU International High Commissioner for Human Rights,for Europe,Asia an Oceania. pic.twitter.com/DdF0LoIAaS — Alicia erazo (@ALICIAERAZO) May 15, 2020

Affermazioni dure e importanti, che in Italia erano state precedute da diverse opinioni di esperti che provavano ad attivare qualche campanello d’allarme: i decreti varati dal Governo sprizzavano incostituzionalità da tutti i pori. Andavano infatti a ledere proprio quella stessa Costituzione che alla base dei nostri diritti fondamentali: (Autocertificazioni, congiunti, limitazioni agli spostamenti: il decreto di Conte è davvero incostituzionale [DETTAGLI]).

Ora l’allarme è stato dato a livello internazionale e forse finalmente riusciremo a capire quante libertà ci siano state tolte in questi mesi, in nome di una salute che, come si è visto in altri Paesi del mondo, poteva essere preservata in altri modi.