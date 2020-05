“La stragrande maggioranza degli italiani è ignorante”: l’ultima uscita shock di Walter Ricciardi

“Una delle motivazioni di questi comportamenti irrazionali è la profonda ignoranza che attanaglia fasce importanti di popolazione, in Italia, purtroppo, la stragrande maggioranza“. E’ questa la frase scritta nera su bianco da Walter Ricciardi che ha fatto indignare l’Italia. Il consigliere del Ministero della Sanità durante l’emergenza Covid-19, rappresentante dell’Italia nel comitato esecutivo dell’Oms dal 2017, lo ha scritto nella prefazione ad un libro di Gianluca Pastore dal titolo: “La terza guerra mondiale è contro un nemico invisibile“. La dichiarazione del prof. Ricciardi, non nuovo a esternazioni di certo non consone al suo ruolo, è oltraggiosa nei confronti di quei cittadini che il medico, ex attore, dovrebbe rappresentare presso l’Organizzazione mondiale della Sanità.

Meno di un mese fa, sempre Ricciardi, si era reso artefice di una sorta di incidente diplomatico con gli USA, a causa di un tweet offensivo nei confronti del presidente Donald Trump (Walter Ricciardi, l’esperto del Governo e dell’OMS che in piena pandemia twitta un video con violenze su Trump), che gli era costata una quasi ‘scomunica’, proprio dall’Onu (Coronavirus, l’OMS scarica Ricciardi: “non ci rappresenta, le sue opinioni non sono nostre”). Insomma, sul Ricciardi attore non ci esprimiamo perché non lo abbiamo mai visto all’opera, ma in quanto a rappresentante dell’Italia in un organo importante come l’Onu, le evidenze sono palesi: lascia abbastanza perplessi.