Manca poco al lancio degli astronauti NASA: ultimissimi preparativi a Cape Canaveral, il razzo Falcon 9 in posizione visto dallo spazio [FOTO]

Manca ormai pochissimo al lancio di due astronauti della NASA a bordo di Crew Dragon di SpaceX. A due giorni dal lancio, che avverrà mercoledì 27 maggio, fervono gli ultimi preparativi a Cape Canaveral per il primo volo con equipaggio dal suolo americano dal 2011.

La NASA terra’ oggi, 25 maggio, l’ultima riunione prima della missione, nella quale saranno ricontrollati tutti i dettagli del lancio. Nel frattempo il satellite WorldView-3 della societa’ americana Maxar ha fotografato dallo spazio il razzo Falcon 9 con in cima la capsula della Space X, sulla rampa di lancio della base di Cape Canaveral, in Florida (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Secondo Maxar, le immagini sono state scattate mentre Bob Behnken e Doug Hurley, i due astronauti veterani dello spazio che partiranno alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, erano sul sito di lancio per una prova generale il 23 maggio scorso. Durante la prova, i due astronauti, con addosso le loro tute spaziali, hanno raggiunto la rampa di lancio a bordo di una Tesla Model X e sono entrati nella capsula per esercitarsi sulle attivita’ del lancio. Entrambi sono stati selezionati nel corpo astronauti della Nasa nel 2000 e hanno volato in due missioni dello Shuttle. Behnken ha volato con lo shuttle Endeavour, nel 2008 e nel 2010, mentre Hurley ha volato nel 2009 con l’Endeavour e nel 2011 con l’Atlantis nell’ultima missione dello Shuttle.

Solo il giorno della partenza, Hurley e Behnken riveleranno il nome della navetta. “Dobbiamo creare un po’ di suspense fino al lancio“, ha osservato Behnken. La tradizione degli astronauti che scelgono il nome delle capsule risale al programma Mercury, quando Alan Shepard, il primo americano nello spazio nel maggio 1961, chiamo’ la capsula Freedom 7. “Siamo onorati di continuare questa tradizione”, ha detto Hurley. Famosi i nomi che gli astronauti della missione Apollo 11 scelsero per il modulo di comando e per quello lunare, Columbia e Eagle. E proprio Buzz Aldrin, che scese sulla Luna a bordo dell’Eagle con Neil Armstrong, ha pubblicato su Twitter la foto di Hurley e Behnken, scrivendo: “Questo riporta alla mente grandi ricordi! Continuate cosi'”.