Latte contaminato ritirato dal mercato: contiene pezzi di plastica [MARCA e LOTTO]

Latte contaminato ritirato dal mercato: il rischio è dovuto alla presenza di pezzi di plastica, come ha rivelato il sito oulah.fr, specializzato in richiamo di prodotti.

Il latte in questione è del marchio Carrefour. I prodotti interessati dal richiamo sono:

– Latte proveniente dalla campagna della Francia centrale semi-scremato UHT sterilizzato, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre della bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455 – Codice a barre della confezione da sei bottiglie: 3.560.071.013.479 – Timbro sanitario : FR 23-013-003 CE – Da consumarsi preferibilmente entro il 29 agosto 2020 – Numero lotto: 20 092 ZY

– Latte di montagna semi-scremato sterilizzato UHT, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190 204 374 – Codice a barre per confezione da sei bottiglie: 3.270 190.430.049 – Timbro sanitario: FR 23-013 -003 CE – Da consumarsi preferibilmente entro: 29 agosto 2020 e 30 agosto 2020 – Numero lotto: 20 092 ZY e 20 093 ZY

Chiunque abbia acquistato i prodotti in questione è invitato a NON CONSUMARLI, restituendoli al punto vendita. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Carrefour componendo Crystal N ° 09 69 39 7000 (chiamata non addebitata da rete fissa).