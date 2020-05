Lazio, Zingaretti: “Ho vissuto la tragedia immensa del terremoto, ma con il Coronavirus è stato tutto più difficile”

“Come presidente della Regione ho vissuto la tragedia immensa del terremoto, la sequela di scosse per settimane dopo la prima scossa, ma stavolta con il Coronavirus tutto è davvero stato più complesso, più difficile e più grande“: lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo in Consiglio regionale nel corso della seduta straordinaria sull’emergenza Coronavirus.

Il governatore ha ringraziato gli operatori sanitari che “in questi giorni con D’Amato sto incontrando nei reparti ospedalieri. Tanti applausi spontanei per i nostri medici, e ci uniamo anche noi a quel sostegno e gratitudine. Grazie anche alle eccellenze mediche, allo Spallanzani, che è stato l’avamposto della nostra battaglia, e alla rete delle emergenze“.