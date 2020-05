Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 7 maggio: la fase 2 inizia con il sole, sereno su tutta l’Italia

Le previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Lunedì 4 maggio

Nord annuvolamenti consistenti tra mattina e pomeriggio sulle zone alpine e localmente su quelle dell’Appennino emiliano, ma in un contesto asciutto; cielo sereno altrove e poi con con innocue velature serali, più spesse sulle Alpi occidentali.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con passaggi di nubi alte e sottili sull’isola.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti attesi al primo mattino su bassa Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale con qualche residuo, debole rovescio associato, ma in successivo rapido miglioramento; scarsa nuvolosità e ampio soleggiamento sul restante meridione.

Temperature: minime in lieve rialzo sulle aree alpine confinali; in diminuzione su levante ligure, Lombardia sudorientale, restante territorio veneto e friulano, Emilia-Romagna e al Centro-Sud, specie versante adriatico; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio. Massime in aumento su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna centroccidentale, Molise e Sicilia centrosettentrionale, più deciso su Marche e Abruzzo; in calo su Liguria centroccidentale, coste sarde orientali e meridionali, zone tirreniche di bassa Toscana e Lazio e sulle zone ioniche peninsulari; stazionarie sul resto del paese.

Martedì 5 nuvolosità medio-alta in rapida intensificazione al Centro-Nord e dal pomeriggio anche sul Molise, più consistente sulle zone alpine centrorientali, dove sara associata anche a deboli precipitazioni; al Sud cielo limpido e terso altrove con innocue velature in arrivo solo dalla sera.

Mercoledì 6 tempo in peggioramento dapprima al Nord-Est e poi, tra pomeriggio e serata, anche sul restante settentrione e su gran parte del Centro peninsulare con deboli fenomeni temporaleschi sparsi sulla catena alpina, prealpina, nonchè su quella appenninica settentrionale, con interessamento serale anche del restante territorio di Piemonte, Liguria e Marche; cielo sereno o velato altrove, con nubi più consistenti attese dalla sera sulle regioni meridionali adriatiche.

Giovedì 7 ancora deboli fenomeni convettivi su Liguria, aree alpine, Lazio centromeridionale e Abruzzo, in riduzione tra pomeriggio e serata; condizioni in rapido miglioramento sul restante Centro-Nord, mentre il peggioramento si trasferirà al meridione con precipitazioni convettive che interesseranno le relative aree peninsulari, attenuandosi poi in serata. Nella giornata di venerdì attesi residui piovaschi mattutini tra bassa Calabria e Sicilia nord-orientale; condizioni di bel tempo sul resto del paese.