Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: nuvole su quasi tutta Italia

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani in Italia.

Nord: addensamenti compatti sul settore ligure, nonchè sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi valdostani e piemontesi; velature anche spesse sulle altre zone settentrionali, ma con copertura sempre più consistente sulle relative aree occidentali già dalla tarda mattinata e che sarà associata a fenomenologia serale diffusa a prevalente carattere di rovescio.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi con deboli rovesci temporaleschi pomeridiani sull’area settentrionale, in estensione e diffusione serale al resto dell’isola, specie settore più occidentale; altrove estesa nuvolosità medio-alta con qualche occasionale rovescio mattutino atteso tra bassa Toscana, Lazio, Umbria, restanti zone appenniniche marchigiane e Abruzzo, ma in successivo veloce miglioramento con ampie aperture; seguiranno nuove innocue velature pomeridiane, più consistenti in serata sull’area toscana, ove saranno in grado di produrre deboli piogge.

Sud e Sicilia: all’inizio ampia nuvolosità con qualche fenomeno sempre di debole intensità su Molise e Campania, in veloce trasferimento da quest’ultima al settore pugliese; seguirà un assorbimento delle precipitazioni con spazi di cielo sereno sempre più estesi. Nella serata atteso l’arrivo di nuove nubi alte e sottili, eccezion fatta per l’area salentina, dove il cielo sarà ancora limpido.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Sardegna e Puglia; in rialzo sul resto del paese, più deciso sulla Sicilia; massime stazionarie sulla Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio centrosettentrionale, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale; in aumento sulla Sardegna centromeridionale, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, e soprattutto sulla Sicilia; in diminuzione sulle restanti zone.

Venti: deboli variabili sulle aree alpine e orientali sulle zone pianeggianti del Nord, in intensificazione serale su quest’ultime; deboli o moderati dai quadranti meridionali sul resto del paese con locali rinforzi su Sardegna e Puglia salentina, più decisi dalle ore notturne sulla Liguria.