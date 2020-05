Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: sabato di nuvole su gran parte delle Regioni

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani sull’Italia.

Nord: molte nubi compatte sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci o temporali, in intensificazione dal pomeriggio; spesse velature sul rimanente settentrione.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare su tutto il settore, a tratti intensa su Sardegna meridionale, regioni adriatiche, Umbria orientale e Lazio dove sarà associata a precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco; dalla sera atteso un miglioramento con ampie schiarite eccezion fatta per l’area abruzzese.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più frequenti sulla Puglia; attese parziali aperture dalla sera sulle zone tirreniche peninsulari, mentre residui fenomeni interesseranno le aree ioniche ed il restante territorio pugliese.

Temperature: minime in flessione su Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia sudoccidentale, Emilia-Romagna e sulle regioni centrali peninsulari; in tenue rialzo sulle arre alpine e prealpine lombarde, triveneto, bassa Campania, Puglia salentina, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica; senza variazioni di rilievo altrove; massime stazionarie su Trentino-Alto Adige, basso Veneto, Romagna, Lazio meridionale ed Abruzzo; in lieve diminuzione su Veneto centrosettentrionale, Friuli-Venezia Giulia e Molise, più decisa su Campania, Puglia, Basilicata ed isole maggiori; in aumento sul resto del Paese, più marcato su Toscana, Umbria e Marche.

Venti: deboli variabili su Alpi, Prealpi e rilievi emiliano-romagnoli, ed orientali sul resto del nord; deboli o localmente moderati meridionali sulle zone ioniche e dai quadranti settentrionali sul rimanente centro-sud.