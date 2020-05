Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: nuvole su gran parte della Penisola

Le previsioni dell’Aeronautica militare per domani in Italia.

Nord: iniziali addensamenti compatti sui rilievi alpini piemontesi settentrionali, valdostani e su quelli dell’Appennino emiliano-romagnolo con deboli piogge, qualche fiocco di neve su quelli maggiori delle Alpi, in attenuazione dal primo pomeriggio. Sulle restanti zone cielo generalmente sereno o localmente velato.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su regioni adriatiche e basso Lazio, dove si avranno delle deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in deciso miglioramento dalle prime ore serali un po’ ovunque. Altrove scarsa nuvolosità con estesi spazi soleggiati sulle aree tirreniche.

Sud e Sicilia: cielo da parzialmente a molto nuvoloso con particolare riferimento a Molise, settore appenninico e tirrenico, con associate piogge, rovesci e locali temporali tra mattina e pomeriggio, in successiva rapida riduzione; ampio soleggiamento e poche nubi sul restante meridione.

Temperature: minime in tenue aumento su Liguria centrorientale, aree pedemontane lombarde e venete e sulla Sicilia meridionale; in lieve diminuzione su Trentino-Alto Adige, nord Veneto, Friuli-Venezia Giulia, regioni peninsulari centrali, Molise, Campania, Basilicata e Puglia; generalmente stazionarie altrove. Massime in rialzo su Valle d’Aosta, rilievi piemontesi, coste tirreniche centromeridionali peninsulari, restante territorio laziale e sul basso Salento; in flessione su pianura piemontese, bassa Lombardia, Veneto meridionale, Emilia-Romagna, regioni adriatiche centrali, Molise, Puglia garganica e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio.