Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: nuvolosità diffusa su tutta la penisola

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani sull’Italia.

Nord: annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini, con isolati piovaschi serali sulle relative aree di Piemonte e Valle D’Aosta; cielo generalmente velato sul resto del Nord.

Centro e Sardegna: estesa nuvolosità alta e stratificata su tutte le regioni; temporanee locali schiarite nottetempo specie sull’isola.

Sud e Sicilia: cielo velato per annuvolamenti alti e stratificati su tutte le regioni, con locali schiarite pomeridiane.

Temperature: minime in rialzo su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, coste venete, restante Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, aree interne laziali, regioni centrali adriatiche, Molise, Campania e Basilicata occidentale, in calo su coste laziali, isole maggiori e calabria meridionale, stazionarie altrove; massime in lieve flessione su coste toscane e dell’alto Lazio, nonché su Sardegna meridionale e Sicilia occidentale, senza variazioni di rilievo su Alpi occidentali e restante Liguria, in aumento sul resto del Paese, più marcato lungo le aree adriatiche centrali e meridionali.

Venti: da moderati a localmente forti orientali sulla Sardegna centro-orientale e meridionale; deboli settentrionali sulla Puglia; deboli in prevalenza meridionali altrove, a regime di brezza lungo le coste.

Mari: molto mosso lo Ionio ma con moto ondoso in rapida attenuazione dalla mattinata; molto mossi il mare e il canale di Sardegna; poco mossi l’Adriatico settentrionale, centrale ed il Tirreno parte est; generalmente mossi i restanti bacini, fino a molto mossi dalla sera il Tirreno meridionale parte ovest e lo stretto di Sicilia occidentale.