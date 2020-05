Le Previsioni Meteo per domani in Italia: nuvolosità a Nord e nei rilievi, sereno sul resto d’Italia

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani in Italia.

Al Nord nuvolosità irregolare, a tratti compatta sulle aree pianeggianti e pedemontane con locali deboli rovesci, più frequenti al primo mattino sulle relative zone orientali, ma in generale miglioramento dal pomeriggio con ampi rasserenamenti. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sulle zone alpine.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti su regioni adriatiche, Umbria e restanti zone appenniniche con deboli rovesci e qualche temporale, in graduale assorbimento tra pomeriggio e serata con spazi di cielo sereno sempre più estesi. Addensamenti consistenti attesi anche sulle altre zone toscane ma in un contesto generalmente asciutto; cielo sereno o caratterizzato da innocui passaggi di nubi alte e sottili sulle rimanenti aree tirreniche.

Sud e Sicilia: copertura compatta attesa dal pomeriggio a ridosso dei rilievi appenninici con occasionali rovesci associati sulle relative aree molisane e della Puglia settentrionale. Velature sul restante meridione, più spesse dal pomeriggio sul rimanente territorio pugliese e sulla Basilicata ionica.

Temperature: minime in flessione sulla catena alpina e prealpina; in rialzo su Pianura padana orientale, Toscana centrosettentrionale, Sardegna orientale, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento su Liguria, coste orientali e meridionali sarde, basso Salento, Calabria ionica e Sicilia centromeridionale; in diminuzione sul resto del Nord, al Centro, specie su Marche e Abruzzo, nonchè su Molise e Puglia centrosettentrionale; stazionarie sul resto del paese.