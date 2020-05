Le vacanze ai tempi del Coronavirus: ecco come gli italiani potranno godere delle bellezze d’Italia

“C’è la volontà di far fare le vacanze in Italia agli italiani, sia per godere delle bellezze del territorio, che per sostenere la filiera. Sono state assunte importanti iniziative a riguardo”. Lo dice in un’intervista al ‘Dubbio’ il sottosegretario ai Beni culturali Anna Laura Orrico, spiegando che serve “buon senso da parte degli italiani. Evitiamo di saturare le località di villeggiatura normalmente prese d’assalto, si opti per il turismo di prossimità, per borghi e piccoli centri. È un tema che mi sta a cuore. Sfruttiamo il coronavirus per promuovere anche un altro turismo, più sostenibile, e che ridistribuisca di più e meglio ai territori”.

La Orrico è soddisfatta dei 5 miliardi stanziati per il turismo nel decreto Rilancio: “Sono una cifra congrua, stanziata forzando l’ideologia dell’austerità che abbiamo messo in discussione a Bruxelles“. E spiega che la cifra è divisa “tra 4 miliardi per il turismo e 1 per la cultura. Con 2,4 miliardi di euro in tax credit e il bonus vacanze, fino a 500 euro per chi fa vacanze in Italia, diamo un segnale. Usciamo dalla crisi con misure anticicliche“.

Quanto alla ripresa degli spettacoli dal vivo e del cinema, “non guardiamo ai limiti – dice la Orrico – ma alle possibilità che si aprono: attraverso la fruizione di spettacoli on line, drive in, cinema all’aperto, teatro in piazza. Siamo pronti a sostenere le imprese in modo che, quello che perdono dalla fruizione tradizionale degli spettacoli, lo recuperino attraverso gli strumenti alternativi. Sta a noi governare le trasformazioni sociali che il coronavirus produce”.