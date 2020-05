Legumi richiamati dal mercato: possibile presenza di frammenti di vetro [INFO e LOTTO]

Nuovo richiamo alimentare: stavolta è a opera di Alnatura ed è relativo a dei ceci secchi a rischio a causa della possibile presenza di frammenti di vetro. Nello specifico si tratta del lotto di produzione con codice a barre: 4104420022683 venduto in confezioni da 500 grammi, da consumare preferibilmente entro il 14.1.2021 e 27.1.2021.

Diversi i punti vendita coinvolti sia fisici che online come Amazon. L’azienda prega tutti i clienti di non consumare il prodotto interessato. Non possono essere esclusi rischi per la salute, nel caso il prodotto dovesse venir consumato.