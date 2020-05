Meteo, maggio più caldo e secco del normale a Bolzano: precipitazioni inferiori del 20% rispetto alla media

Le temperature del mese di maggio 2020 hanno fatto registrare valori maggiori di circa 0,5°C rispetto alla media sul lungo periodo. Lo fanno presente i meteorologi del Servizio meteo provinciale di Bolzano. La temperatura piu’ elevata ha sfiorato i +30°C, con i +29,8°C registrati il 23 maggio a Gargazzone. La temperatura piu’ bassa, invece, si e’ avuta la mattina del 7 maggio a Monguelfo con un valore di -2,5°C. Anche il mese di maggio, analogamente ai mesi precedenti, si e’ attestato come periodo secco. Le precipitazioni hanno fatto registrare un valore inferiore di circa il 20% rispetto alla media sul lungo periodo. Si sono verificati i primi temporali. Informazioni sulla situazione meteorologica e sulle previsioni meteo in Alto Adige sono reperibili sul portale della Provincia nella sezione meteo, ricorda la Provincia in una nota.