Inizia Maggio, tra pochi giorni la Festa della Mamma 2020: la DATA e tante curiosità

Maggio 2020 è arrivato: in questo mese, come ogni anno, torna la Festa della Mamma, il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita: quando ricorre precisamente? Qual è la data?

Innanzitutto in Italia la Festa della Mamma si festeggia sempre la seconda domenica di Maggio: nel 2020 la data è quindi il 10 Maggio.

Originariamente la ricorrenza era fissa, l’8 Maggio, ma si è poi deciso di renderla “mobile” e celebrarla in un giorno festivo.

La Festa della Mamma si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità. Ecco le date future per l’Italia:

Festa della Mamma 2021: 9 maggio 2021

Festa della Mamma 2022: 8 maggio 2022

Festa della Mamma 2023: 14 maggio 2023

