Maltempo, “bomba d’acqua” su Livorno: caduti 18mm di pioggia in 15 minuti

Oggi un forte temporale ha colpito Livorno intorno alle 13. La città toscana ha registrato 18mm di pioggia in 15 minuti, 45mm di precipitazioni cumulate da quando ha cominciato a piovere nella serata di ieri, ed è scattato il pluviometro collocato alla Valle Benedetta. Da subito operativa la Protezione Civile comunale: la situazione è sotto controllo e Livorno non è in emergenza, ma in una fase di attenzione.

Ai cittadini è stato inviato un avviso per segnalare piogge consistenti in tutto il territorio comunale con la raccomandazione di limitare gli spostamenti e di adottare comportamenti corretti relativi al rischio idraulico con particolare riferimento in prossimità dei corsi d’acqua. Il sindaco Luca Salvetti ha fatto un sopralluogo in queste ore, con la comandante della Polizia Municipale e dirigente della Protezione Civile Annalisa Maritan. Dalla zona dei Tre Ponti sono risaliti fino alla Valle Benedetta a controllare il corso d’acqua.

