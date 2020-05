Maltempo: danni e disagi a Camerino

Danni ingenti per il Maltempo su tutto il territorio di Camerino. Gli operai del Comune sono al lavoro dalle prime ore del giorno dopo che la tempesta di acqua e vento, che si è abbattuta nel corso della notte, ha causato numerosi disagi soprattutto nelle frazioni. A Polverina si registrano gravi danni nel centro abitato, con allagamenti anche dentro le abitazioni. Smottamenti sulla strada Caselle-Ponte della Cerasa, che porta alla caserma dei vigili del fuoco di Camerino, cosi’ come sulla strada comunale Pontelatrave.

Danni al reticolo fognario in via Venanzi e Madonna delle carceri e smottamenti nei pressi delle casette Sae della frazione Arcofiato. Fango in strada anche in localita’ Le Calvie. Grandine paragonabile a una nevicata alle Mosse.

“Già da stanotte sono iniziati i primi contatti con gli uffici comunali preposti, quando ci siamo trovati in mezzo a questa tempesta spaventosa – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Fanelli -. Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni e chiamate. Il lavoro degli operai continuerà anche nelle prossime ore per consentire di riportare la situazione quanto più possibile alla normalità“. L’assessore ha inoltre ringraziato anche “tutti quei cittadini che si sono rimboccati le maniche e ci stanno dando una grossa mano”.