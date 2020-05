Poco fa in via Crispi al quartiere Libertà di Bari, non lontano dal Ponte adriatico un gazebo o una copertura è volato da un palazzo, a causa del forte vento, ed ha colpito una signora che stava aspettando l’ autobus per strada. Sul posto è intervenuto il 118 per rianimarla ma secondo quanto si apprende la donna, 53 anni, è morta. Secondo quanto si apprende si sarebbe trattato di una struttura ondulata che copriva il tetto di una casa non abitata.