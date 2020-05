Maltempo, serie di tornado sul litorale romano e forti nubifragi: allagamenti a Guidonia e Roma, +14°C nella capitale [FOTO e VIDEO]

L’ondata di maltempo che ha iniziato a colpire l’Italia oggi ha manifestato i suoi effetti maggiori sul Lazio, colpito da una serie di trombe d’aria sul litorale romano e da violenti nubifragi.

La zona più colpita è quella di Guidonia Montecelio, dove a partire dalle 12, violenti temporali hanno scaricato già 57mm di pioggia. La pioggia ha messo in ginocchio l’arteria principale del centro città, che si è trasformata in un fiume (vedi video in fondo all’articolo). I tombini straripavano d’acqua e questo ha richiesto anche l’intervento della protezione civile Nvg.

Segnaliamo anche 30mm di pioggia a Roma, dove la temperatura è precipitata a +14°C in pieno giorno. Una forte grandinata si è abbattuta sulla capitale. Qualche allagamento nelle strade e alberi pericolanti a causa del maltempo. Tra le zone piu’ colpite dalle piogge delle ultime ore ci sono Nomentana, Tiburtina, San Giovanni e Ostiense, dove in alcuni casi si sono verificati allagamenti. La situazione piu’ critica al momento si registra su via di Marco Simone, zona Tiburtina al confine con il comune di Guidonia, dove le pattuglie polizia Locale del IV Gruppo si stanno adoperando per agevolare la viabilita’ locale a causa di un grosso allagamento sulla carreggiata e per fornire ausilio ad alcuni veicoli in panne. Chiusa al traffico via Ronciglione, nel quadrante nord della citta’, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo per un albero pericolante.

Segnaliamo anche 21mm di pioggia caduti su Anagni dalle 13 fino a questo momento; 19mm a Nepi, 18mm a Morlupo, 17mm a Lariano, 15mm a Latina.

Immagini impressionanti arrivano dal litorale romano (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Foto e video immortalano una serie di trombe d’aria o nubi ad imbuto da Fregene a Cerveteri. Una tromba d’aria, visibile anche a molta distanza, ha camminato spostandosi lungo l’asse del litorale e della campagna nord di Fiumicino, da Fregene e Maccarese fino a spostarsi poi verso Palidoro e Passoscuro. Il passaggio della tromba d’aria nel primo pomeriggio ha causato dei danni in due attivita’ balneari di Maccarese. Al Red Beach, si e’ appreso, danneggiati un pattino di salvataggio, stuoie divisorie, ombrelloni ed e’ stato scoperchiato un patio. Allo stabilimento Isola, invece, danneggiate una parte del tetto del ristorante e le piazzole del parcheggio. Secondo delle testimonianze, sarebbero state diverse le formazioni, almeno due, di trombe d’aria visibili tra la costa e l’entroterra di Fregene, Maccarese e le zone nord.