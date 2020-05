Maltempo, le forti piogge di oggi in Calabria: picchi di 90mm tra Serre e Aspromonte [DATI]

Giornata di forte maltempo oggi in Calabria, con nubifragi che hanno colpito nella notte e nelle prime ore del mattino la quasi totalità del territorio Regionale, circostanza particolarmente rara in una Regione dall’orografia così complessa. La zona più colpita è stata quella meridionale, tra Serre e Aspromonte, dove si rilevano gli accumuli pluviometrici più abbondanti, ma ha piovuto in modo significativo anche sui vari versanti della Sila, soprattutto in quello meridionale e in quello orientale.

Ecco i principali accumuli pluviometrici odierni in Calabria: 90mm a Giffone, 75mm a Mongiana e al Passo della Limina, 65mm a Serra San Bruno, 62mm a Gambarie in Aspromonte, 58mm a Polistena e Fabrizia, 57mm a Pizzoni, 54mm a Cenadi, 51mm a Longobucco, 49mm a San Nicola da Crissa, 48mm a Crucoli, 47mm a Dinami e Savelli, 46mm a San Nicola dell’Alto, 44mm a Cardeto, 43mm ad Antonimina, 42mm a Joppolo, Molochio e Sinopoli, 41mm a Lamezia Terme, 39mm a Chiaravalle Centrale e Cropalati, 36mm a Terreti, 31mm a Catanzaro e Feroleto della Chiesa, 30mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 26mm a Platì, 25mm a Sant’Alessio in Aspromonte e Sellia, 23mm a Maierato, 21mm a Rosarno e Soveria Simeri, 20mm a Gioia Tauro, 18mm a Vibo Valentia e Cariati, 17mm a Reggio Calabria e Paola, 16mm a Bagnara Calabra e Montebello Jonico, 15mm a Palmi, Locri e Soverato, 13mm ad Amantea, 12mm a Cosenza, 11mm a Stignano.

Da domani inizierà un lungo weekend di sole, bel tempo e temperature in forte aumento su tutta la Regione.