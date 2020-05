Maltempo Lombardia: frana sulla strada che porta al passo dell’Aprica

In serata, in conseguenza probabilmente delle piogge delle ultime 24 ore, una frana è caduta all’altezza del km 3 della strada statale 39, in territorio comunale di Teglio (Sondrio). Sul posto a bloccare la circolazione e a deviare il traffico i carabinieri con personale dell’Anas.

Non ci sono stati veicoli coinvolti dallo smottamento. La strada conduce al passo dell’Aprica che collega la provincia di Sondrio a quella di Brescia e al resto della Lombardia. Nessun paese è isolato e sul posto sta operando personale dell’Anas con operai di una ditta che, nelle prossime ore, provvederà alla rimozione dei detriti.

Su percorsi alternativi possono transitare, al momento, soltanto auto e non mezzi pesanti. Domani è previsto un sopralluogo di geologi per valutare con precisione lo stato del dissesto. La frana è stimata in circa 60 metri cubi.