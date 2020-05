Maltempo Piemonte: 30-35 cm di neve fresca in alta quota,10-15 a 2000 metri

Neve in Piemonte oltre i 2000 metri portata dalla perturbazione atlantica che ha appena lasciato la regione. Tra ieri e oggi – come riporta Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – ne sono caduti 30-35 sopra i 2500 metri di altitudine, in particolare sulle Alpi Cozie sud, sulle Graie e sul massiccio del Monte Rosa.

A quota 2000-2300 la neve fresca accumulata è di 10-15 cm. Piogge abbondanti a quote più basse: in due giorni 141 mm a Sambughetto (Vco), 135 a Camparient (tra il Biellese e il Vercellese), 124 al Colle S.Bernardo (Cuneo), 114 ad Andrate (Torino), 100 a Sabbia, frazione di Varallo Sesia (Vercelli).

A Someraro (Biella) 128 mm in un giorno con un picco di 21.4 in un’ora. Il tempo avra’ un miglioramento temporaneo fino a domani sera; mercoledì Arpa prevede precipitazioni “localmente forti” tra le Alpi Graie e le Lepontine, giovedi’ sul nord della regione.