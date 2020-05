Maltempo, inizia il weekend di piogge e temporali: tornado a Fiumicino, nubifragi in Emilia Romagna [FOTO e VIDEO]

È iniziato il weekend di maltempo che porterà piogge e temporali su gran parte dell’Italia. Ieri sera, i primi fenomeni si sono verificati al Nord-Est, con piogge e temporali soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In mattina, i temporali hanno insistito ancora sul Veneto, interessando anche Piemonte, Liguria e Marche. In queste ore, sono colpite invece Emilia Romagna, tra le province di Parma, Bologna, Ferrara e Ravenna, Marche e Umbria meridionali, Lazio tra le province di Roma e Latina e Puglia meridionale.

Tra i dati più significativi di oggi fino a questo momento, segnaliamo: 45mm a Corsicchie, 41mm a Civitella di Romagna, 39mm a Zola Pedrosa e Loiano, 37mm a Urzano, 35mm a Madonna dei Fornelli, 34mm a Castelnovo Bariano, 32mm a Bologna, Ponzano, Monteveglio e Paganico, 30mm a Vergato e Montecalvo in Foglia, 28mm a Verghereto, 26mm a Chiusa Pesio e Castel Bolognese, 23mm a Barge.

Nel Lazio, si è formata anche una tromba marina sul litorale di Fiumicino, in particolare davanti a Fregene, mentre venivano osservate altre due nubi ad imbuto (come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video seguenti).

Nel corso delle prossime ore, il maltempo si estenderà ancora verso sud, andando ad interessare anche Abruzzo, Campania e Molise.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: