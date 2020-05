Maltempo Sardegna, paura per una frana a Lodè: la pioggia sgretola strada e muraglione a pochi metri dalla case

A causa del maltempo, si è verificata una frana che avrebbe potuto avere gravi conseguenze in Sardegna. Nella serata di ieri, la pioggia abbondante ha provocato una frana nel centro di Lodè, che si trova in una zona ad alto rischio idrogeologico. La frana ha trascinato in una scarpata un muraglione di via Trieste e parte della strada su cui si affacciano diverse abitazioni. Nessun abitante e’ stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i Carabinieri e i tecnici del Comune, gia’ impegnati a ripristinare lo stato dei luoghi.

Non è la prima volta che il paese si trova davanti ad un’emergenza del genere. La provinciale che collega il paese a Siniscola e’ rimasta chiusa per anni.