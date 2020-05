Maltempo, sabato di temporali al Sud: forti piogge e grandinate in Puglia, Basilicata e Calabria [FOTO e VIDEO]

È un ultimo weekend di maggio segnato dal maltempo in Italia. Dopo i rilevanti fenomeni di ieri, con nubifragi in Emilia Romagna e in Lazio, colpito anche da una serie di tornado, il maltempo ora sta interessando le regioni meridionali con forti temporali, piogge e grandine. Forti temporali stanno colpendo la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Tra i dati più significativi finora, segnaliamo: 43mm di pioggia a Foggia e Soleto, 41mm a Valenzano, 37mm a Giffone e Bitritto, 33m a Vinchiaturo, 31mm a Cirò Marina, 30mm a Taverna, 28mm a Ururi, 27mm a Latiano, Macerata, 25mm a Isernia, 24mm a Campitello Matese, 23mm a Corato, Savelli, 21mm a Castrignano de’ Greci, 19mm a Campobasso, 14mm a Bari e Falcone.

Forti grandinate hanno colpito il Salento, lasciando grandi quantità al suolo, come a Latiano nel Brindisino e Galatina nel Leccese. Forti grandinate si sono verificate anche a Lavello nel Potentino e sulla Sila (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Al Porto di Ponza è stata avvistata una tromba marina: è stata passeggera, è durata pochissimo e non si è avvicinata alla costa ma le immagini sono comunque suggestive.

Le temperature sono basse per questo periodo dell’anno. Alle 18, si registrano: +16°C a Foggia, Barletta, Frosinone, +15°C a Catanzaro e Formia, +14°C a Nicolosi, +13°C a Bari, +12°C ad Amatrice e San Giovanni Rotondo, +11°C a Campobasso.

Il maltempo al Sud continuerà anche in serata e domani, domenica 31 maggio.

